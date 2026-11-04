La empresa de seguridad privada SERPROSEP, S.A. de C.V., colaboró con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en una celebración de Día de Muertos dirigida a los pacientes pediátricos del hospital, realizada el viernes 30 de octubre.

La actividad llevó al área de pediatría una jornada de convivencia inspirada en una de las tradiciones más representativas de México, con el propósito de ofrecer a los niños hospitalizados un momento agradable durante su estancia en el instituto.

Guardias de SERPROSEP compartieron dulces y pan de muerto

Como parte de la celebración, los guardias de SERPROSEP se caracterizaron como hechiceros inspirados en Harry Potter y entregaron a los pequeños pacientes bolsas de dulces, panqués, pan de muerto tradicional y leche.

La iniciativa buscó generar un espacio de acompañamiento y convivencia para las niñas y los niños que reciben atención en el hospital.

Reconocen la colaboración de SERPROSEP con el INER

La participación de la empresa fue reconocida por una persona del área de pediatría que cuenta con 32 años de servicio en el INER. En su testimonio, destacó la calidad y calidez del personal de SERPROSEP, así como la empatía con la que se relaciona con los pacientes. También consideró a la empresa como una de las mejores que han colaborado con el instituto.

Por su parte, integrantes del equipo de seguridad señalaron que la experiencia permitió reforzar el sentido de comunidad y la cercanía con pacientes y compañeros. Uno de los guardias destacó la importancia de mantener este tipo de encuentros para fomentar un trato más humano, especialmente ante las condiciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar las personas hospitalizadas.

Otra integrante del equipo compartió que hacer sonreír a los pequeños mediante el trabajo en equipo fue una experiencia muy grata.

La colaboración entre SERPROSEP y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias permitió acercar elementos tradicionales del Día de Muertos en el INER a los pacientes pediátricos, en una jornada de convivencia hospitalaria que destacó la importancia de la empatía y la humanización de la atención.