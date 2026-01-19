La diputada local, Rosario Morales, presentó su rendición de cuentas ante los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, donde aseguró que ha mantenido un trabajo con sentido social, enfocado en escuchar a las y los vecinos de la zona para transformar las demandas ciudadanas en acciones.

Rosario Morales mantiene la salud menstrual como eje prioritario

Durante su mensaje, Rosario Morales presentó los resultados en materia de Salud Menstrual que se han tenido en el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de beneficiar a niñas y adolescentes.

Asimismo, explicó que desde la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, se ha logrado fortalecer la certeza jurídica, modernizar los procesos y se han acercados los servicios registrales y notariales a la ciudadanía.

Morales estuvo acompañada por Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, Subsecretario de Política Criminal de la SSPC, además de lideres sociales y comunitarios de la demarcación.

Finalmente, Rosario Morales destacó el apoyo y respaldo de los asistentes, al mismo tiempo que reafirmó su compromiso de seguir trabajando con un vínculo permanente en colonias, pueblos y unidades de Álvaro Obregón, posicionándose como un referente en la alcaldía rumbo a las elecciones 2027.