Ha entrado en vigor la reforma a la Ley de Vivienda local con la que ya no te podrán negar una renta por tener mascotas en la Ciudad de México.

Luego de que la medida fue aprobada por el Congreso de la CDMX y publicada en la Gaceta Oficial de la capital del país, para entrar en vigor el 28 de octubre de 2025.

Dicha modificación a la ley prohíbe cualquier forma de discriminación para acceder a la vivienda en la CDMX.

De acuerdo a la reforma que modifica al artículo 4 de la legislación señala que ninguna “condición personal, social o económica puede usarse como motivo para negar o restringir arrendamientos o copropiedad ”.

Por lo que no solo no te podrán negar una renta por tener mascotas en la CDMX, sino, también, queda prohibido hacerlo por:

Condición económica o social

Origen étnico o nacional

Apariencia física

Género, orientación o preferencia sexual

Identidad o expresión de género

Edad

Discapacidad

Situación migratoria

Embarazo o tener hijos

Estado civil

Condiciones de salud

Creencias políticas u opiniones

¿Qué hacer en caso de que se te niegue poder rentar por tener mascota en la CDMX?

En caso de que niegue poder rentar por tener mascota en la CDMX podrás realizar una denuncia en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) o a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital.

Asimismo, podrás acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), que será la encargada de supervisar el cumplimiento de esta reforma a la ley por discriminaron para el acceso a la vivienda o renta.