Rescate en Xochimilco: 6 detenidos por secuestro

La Policía de la Ciudad de México (CDMX) logró la detención de 6 personas, quienes estarían implicadas en el secuestro de un joven de 18 años en la alcaldía Xochimilco.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), el rescate en Xochimilco derivó de un operativo desplegado en la colonia San Luis Tlaxialtemalco.

Como resultado, el joven de 18 años fue rescatado, mientras que seis personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, y puestas a disposición del Ministerio Público.

6 personas fueron detenidas por secuestro en Xochimilco

Reportes oficiales señalan que la policía de la CDMX implementó labores de rescate tras escuchar ruidos y a una persona que pedía ayuda al interior de un inmueble de la alcaldía Xochimilco.

En el rescate en la colonia San Luis Tlaxialtemalco fueron detenidas cuatro personas, tres hombres de 14, 21 y 33 años y una mujer de 29, indicó la SSC en un comunicado.

Mientras que en una acción simultánea en Tláhuac Renace fueron detenidos dos hombres más en posesión de 29 envoltorios de una sustancia similar a la cocaína y 27 dosis de aparente marihuana.

“Por lo anterior, las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso”

Sobre el joven de 18 años rescatado, las autoridades informaron que ya recibe apoyo legal y psicológico tras el secuestro en la alcaldía Xochimilco.

“Seguimos trabajando en la atención de las denuncias para la detención de quienes cometen delitos y seguir con la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz”, informaron autoridades.