Keyla Andreína González Mercado fue asesinada durante una transmisión en vivo que realizaba mientras se encontraba conviviendo con amigos en su domicilio de Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo con los primeros informes, la joven tuvo un altercado con el novio de una amiga, quien presuntamente le disparó luego de que ella dijera que le diera “dos tiros en la cabeza”.

La familia de Keyla Andreína González Mercado se encontraba dentro del inmueble; sin embargo, no presenciaron el hecho del que fueron alertados cuando se escuchó el disparo.

¿Quién era Keyla Andreína González Mercado?

Keyla Andreína González Mercado transmitió en vivo desde TikTok el momento en el que, presuntamente, el novio de una amiga le disparó en la cabeza, lo que terminó con su vida.

La mujer compartió momentos previos a que le dispararan en la cabeza; Keyla discutía con el hombre, quien tenía un arma en las manos, de acuerdo en el medio de Ecuador, Extra.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 26 de julio, dentro de su casa, ubicada en calle 28 y Capitán Nájera, en el suburbio de Guayaquil.

¿Cuántos años tenía Keyla Andreína González Mercado?

Keyla Andreína González Mercado tenía, al momento de su asesinato, 28 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Keyla Andreína González Mercado?

De acuerdo con sus redes sociales,Keyla Andreína González Mercado cumplía años el 28 de febrero, por lo que nació bajo el signo zodiacal de piscis.

¿Keyla Andreína González Mercado tenía esposo?

De acuerdo con los reportes de medios locales, Keyla Andreína González Mercado no tenía esposo.

¿Keyla Andreína González Mercado tenía hijos?

Asimismo, medios locales resaltaron que Keyla Andreína González Mercado no tenía hijos.

¿Qué estudió Keyla Andreína González Mercado?

Se desconoce el último grado de estudios de Keyla Andreína González, quien fue asesinada durante una transmisión en vivo que realizaba desde su casa en Ecuador.

¿Cuál fue la trayectoria de Keyla Andreína González Mercado? y más

Keyla Andreína González Mercado, mujer de 28 años, vivía con una enfermedad crónica, hecho que, según su abuela materna, le hacía decir que moriría joven como su mamá, quien murió a los 35 años producto de la diabetes tipo 1, misma enfermedad que padecía Keyla.

Antes de ser asesinada de un tiro en la cabeza, viajó a Chile, solo 3 meses antes de la tragedia, para buscar mejores condiciones laborales; sin embargo, su estado de salud y las bajas temperaturas la hicieron regresar a Ecuador.

Identifican a presunto asesino de Keyla Andreína González Mercado; Esto encontraron autoridades

Keyla Andreína González Mercado, se encontraba transmitiendo en vivo a través de TikTok durante una reunión con amigos, cuando fue asesinada de un disparo en la cabeza por un hombre, identificado como Manuel Ávala.

El hecho presuntamente ocurrió debido a una discusión, donde terminó diciendo: “pégame dos tiros te pido, pero no ahorita… déjame que esté pluta. Dos tiros me pegas en la cabeza. Me vas a matar de una, no quiero sufrir”; sin embargo, segundos después grita que no, antes de recibir el disparo.

La transmisión se mantuvo unos segundos después de que cayera por el disparo en la cabeza, hasta que una mujer la terminó.

De acuerdo con el informe preliminar, la amiga de Keyla y pareja de Manuel, aseguró que el hombre estaba jugando con el arma de fuego, en estado de ebriedad, cuando se prodigio el disparo.

Ante el hecho, ella abandonó el lugar sin dar explicaciones; Manuel Ávala se encuentra prófugo.

Las autoridades llegaron al lugar tras la alerta de disparos, donde encontraron a Keyla Andreína González Mercado sin signos vitales.

