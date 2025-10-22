Durante este año, Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan, anunció una inversión superior a 50 millones de pesos en trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial, como parte del programa “Nuestras Calles se Transforman – Rehabilitación de Calles 24/7”, que contempla labores continuas en los puntos más afectados de la demarcación.

Estas acciones refuerzan la colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, consolidando un plan integral de infraestructura vial y movilidad que garantice el buen estado de las calles.

Gaby Osorio impulsa bacheo y repavimentación en zonas afectadas

La alcaldesa anunció una inversión adicional de 33 millones de pesos destinada a trabajos de bacheo y repavimentación en el Ajusco Medio durante el último trimestre de 2025, con el objetivo de acelerar la recuperación de la infraestructura vial en una de las zonas más afectadas por las lluvias.

Queremos que cada colonia sienta la presencia del gobierno en su territorio. Este trabajo es constante, cercano y busca que cada reporte ciudadano se traduzca en resultados visibles. Gaby Osorio

El programa arrancó en la colonia Popular Santa Teresa y permitirá desplegar cuadrillas que trabajarán de día y de noche, reparando el pavimento, realizando bacheo y atendiendo los puntos más críticos para recuperar la transitabilidad en las vialidades de Tlalpan.

El plan forma parte del eje “Espacio Público y Servicios Urbanos” del Gobierno de Tlalpan e incluye un sistema de reportes vecinales que permitirá a la ciudadanía notificar calles que requieran atención, garantizando un seguimiento puntual.

Gaby Osorio inicia jornada de rehabilitación de calles en Tlalpan. (Cortesía )

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Alcaldía Tlalpan rehabilitó más de 66 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, reparó 16,515 baches y aplicó más de 11,800 toneladas de mezcla asfáltica, beneficiando directamente a más de 585 mil habitantes de colonias, barrios y pueblos de la demarcación.