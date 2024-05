¿Quién es Esther Mejía Teté? A unos pasos de que se efectúen las elecciones 2024, la candidata de Movimiento Ciudadano en Álvaro Obregón, en pleno debate capitalino, declinó por Morena.

Así se ha dado a conocer luego de que la revelación de la misma Esther Mejía Teté ha circulado con gran efusividad por redes sociales por la gran sorpresa que dio la contendiente capitalina.

De acuerdo con Esther Mejía Teté, declinó por Morena por su deseo de sumarse a los proyectos federales y locales de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada.

¡Fuera máscaras! La candidata en Álvaro Obregón de @MovCiudadanoMX Esther Mejía Tete declina públicamente por Morena, Sheinbaum y el candidato que intentó militarizar Internet en México.



Ya no esconden sus acuerdos.@lialimon 🆚 Morena y MC 🍊 pic.twitter.com/LrK7dn5deM — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) May 21, 2024

Así pues, para conocer lo que hay detrás de su determinación, te contamos quién es Esther Mejía Teté, la candidata de Movimiento Ciudadano que causa revuelo por actuar a favor de la plantilla guinda.

¿Quién es Esther Mejía Teté? La candidata de Movimiento Ciudadano en Álvaro Obregón

El nombre de Esther Mejía Teté, la candidata de Movimiento Ciudadano, resuena luego de que la política mexicana declinara por Morena durante la realización del debate por la alcaldía de Álvaro Obregón.

Lo cual, defendió como un acto de convicción y firmeza debido a que Movimiento Ciudadano ya había solicitado una baja de su candidatura, motivados por malas prácticas dentro de la plantilla.

En este sentido Esther Mejía Teté se mantuvo como la candidata emecista por Álvaro Obregón por cumplir con su palabra y dar la cara a la ciudadanía que está por participar en las elecciones 2024.

No obstante, no desaprovechó la oportunidad para así declinar por Morena e incitar a su militancia para apoyar y votar por el proyecto de la Cuarta Transformación .

Esther Mejía Teté, la candidata de Movimiento Ciudadano que declinó por Morena (FB: Boñalos Mejia Esther / ESPECIAL)

¿Cuántos años tiene Esther Mejía Teté?

En la propaganda de su candidatura por Álvaro Obregón, la candidata Esther Mejía Teté declara que tiene más de 30 años de experiencia al servicio de la comunidad.

Sin embargo, se desconocen detalles de su fecha de nacimiento y cuál es la edad exacta de la funcionaria.

¿Qué signo zodiacal es Esther Mejía Teté?

A raíz de que datos personales de Esther Mejía Teté no son públicos, no es posible precisar cuál es su signo zodiacal.

¿Quiénes son la familia de Esther Mejía Teté?

En su camino por las elecciones 2024, Esther Mejía Teté se ha presentado en diferentes eventos con la bandera de madre y defensora de los derechos de las infancias .

De tal modo, si bien se sabe que la candidata de Movimiento Ciudadano que declinó por Morena en pleno debate, tiene hijos, no se conoce más allá sobre sus identidades.

Asimismo, información sobre la situación sentimental de Esther Mejía Teté es de carácter privado ante los medios de comunicación.

¿Cuál es la formación académica de la candidata de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía Teté?

No existen registros formales públicos que den cuenta de cuál es es la formación académica de Esther Mejía Teté, la candidata de Movimiento Ciudadano en Álvaro Obregón.

Esther Mejía Teté, la candidata de Movimiento Ciudadano que declinó por Morena (CAPTURA DE VIDEO)

¿Cuál es la trayectoria profesional de Esther Mejía Teté?

Esther Mejía Teté declara que su trayectoria profesional está compuesta por 30 años de dedicación a la operación de sociedades civiles .

No obstante, gran parte de su labor no ha sido difundida mas que la que se relaciona a los últimos años de la candidata de Movimiento Ciudadano, quien por cierto, ya había militado para la oposición con el PRD .

Así pues, entre los cargos más relevantes que ha ocupado Esther Mejía Teté, previo a su declinación por Morena, se encuentran los siguientes:

Luchadora de los derechos humanos de los grupos vulnerables

Coordinadora Nacional con Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Ciudad de México

Las propuestas de la candidata de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía Teté, previo a su declinación por Morena

Al tomar en cuenta su lucha y activismo por los derechos humanos , las propuestas que Esther Mejía Teté había presentado como candidata de Movimiento Ciudadano en Álvaro Obregón, son:

Defensa de la niñez y juventud

Apoyo a las comunidades vulnerables

Aumento de las becas y apoyos sociales

Acceso a los servicios de salud

Infraestructura para el deporte

Esther Mejía Teté declinó por Morena, mas Movimiento Ciudadano se deslindó de su decisión

Tras la insólita declinación por Morena de Esther Mejía Teté, candidata en Álvaro Obregón por Movimiento Ciudadano, la plantilla emecista se deslindó de la política capitalina .

No obstante, según su declaración, la medida de sacar a Esther Mejía Teté ya había sido acordada por los dirigentes de Movimiento Ciudadano que estimaban echarla de sus filas.

Así pues, con esta declinación, Esther Mejía Teté indica estar a favor de la candidatura de Morena con Javier López Casarín en Álvaro Obregón, Claudia Sheinbaum en la presidencia de México, y Clara Brugada en CDMX.