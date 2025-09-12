¿Quién es Daniele Pulía? Se trata del integrante de la mafia italiana que fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) durante un operativo que fue realizado por fuerzas federales.

De acuerdo con la información de las autoridades, la Interpol mantenía activa una ficha roja de búsqueda contra del integrante de la mafia italiana debido a su participación en diversos delitos.

Pero, ¿quién es Daniele Pulía? Te contamos algunos detalles sobre el delincuente que fue detenido por fuerzas federales durante un operativo que se puso en marcha en la CDMX:

¿Quién es Daniele Pulía?

Daniele Pulía es un ciudadano italiano buscado por la Interpol desde el 2012 debido a que sobre él pesan acusaciones por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico internacional de drogas.

Autoridades internacionales han identificado a Daniele Pulía como un integrante de la mafia italiana del que las investigaciones han identificado que tiene vínculos directos con el Clan Pillera–Puntina.

Fue detenido en la CDMX como resultado de un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y europeas tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicarlo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Daniele Pulía se desempeñaba como enlace logístico del clan, coordinando rutas de narcotráfico desde puertos sicilianos y calabreses hacia diversos países como España, Países Bajos y Alemania.

Los reportes de las autoridades establecen que el mafioso que fue asegurado, recurría al uso de empresas fachada para poder llevar a cabo acciones para blanqueamiento de capitales.

Su influencia criminal se extendía a puertos secundarios en Catania y Augusta, puntos estratégicos para embarcar cocaína y heroína hacia Europa central en colaboración con redes albanesas y tunecinas.

Asimismo, se expone que en España operaba en Barcelona y Valencia como nodos de transbordo, mientras que en Países Bajos aprovechaba el puerto de Rotterdam para recibir cargamentos.

Las autoridades italianas lo señalan como pieza clave en la logística del clan, capaz de mover mercancía y capital sin aparecer públicamente, manteniendo un perfil bajo para evadir la captura.

Cabe destacar que su presencia en la CDMX no estaba vinculada a operaciones locales, sino que estaría solo como fugitivo internacional, aprovechando el anonimato urbano y las grietas migratorias.

Luego de ser detenido, Daniele Pulía fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM), en espera de su extradición a Italia, en donde se espera que enfrente las condenas pendientes por sus delitos.

¿Cuántos años tiene Daniele Pulía?

La información emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, refiere que el integrante de la mafia italiana, Daniel Pulía, tiene 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Daniele Pulía?

Al ser un operador de alto rango de la mafia italiana, Daniele Pulía ha mantenido un bajo perfil, por lo que no se cuentan con datos sobre su entorno personal y no se sabe si tiene esposa.

¿Cuál es el signo zodiacal de Daniele Pulía?

Si bien se cuenta con el dato de la edad de Daniele Pulía, no se sabe cuál es su fecha de nacimiento y tampoco se sabe cuál es su día de cumpleaños, por lo que tampoco se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Daniele Pulía?

Siguiendo el mismo orden de ideas, no se cuentan con detalles sobre el entorno personal o familiar del integrante de la mafia italiana ya no se cuenta con el dato de si tiene hijos.

¿Qué estudió Daniele Pulía?

No hay constancia de estudios formales en registros judiciales o policiales del operador criminal, aunque se indica que no contaría con educación universitaria formal como ocurre con otros mafiosos.

¿En qué ha trabajado Daniele Pulía?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta Daniele Pulía, las investigaciones de las autoridades italianas refiere que desempeñó estos trabajos en la red criminal:

Operador logístico para el Clan Pillera–Puntina desde Sicilia

Coordinador de rutas de narcotráfico desde puertos sicilianos y calabreses hacia España, Países Bajos y Alemania

Enlace con redes albanesas y tunecinas para el paso de cocaína y heroína

Gestor de empresas fachada en transporte y construcción para lavado de dinero

Fugitivo internacional desde 2012, con movimientos detectados en Europa y América Latina