¿Qué le pasó a Ayline Rubí? La joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México (CDMX) reapareció en un video, donde acusa violencia por parte de su familia.

Ello luego de que desde el pasado 14 de abril se denunció ante las autoridades la presunta desaparición de la joven, y ayer 3 de mayo familiares bloquearon la Avenida Montevideo para exigir su localización.

Ante el cierre de la vialidad, Ayline Rubí de 17 años de edad se pronunció con un video en redes sociales donde asegura que está bien y que nadie la secuestró.

Además, indica que actualmente existe un proceso judicial por violencia familiar ejercida en su contra.

De acuerdo con medios locales, Ayline Rubí Jiménez Huerta fue vista por última vez el 13 de abril de 2023, cuando subió a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Al siguiente día, su madre acudió a las autoridades a levantar una denuncia por su desaparición, y a casi 20 días del suceso, la menor de edad reapareció en video.

Según explicó Ayline Rubí, ella se salió de su casa por voluntad propia y no existió ningún secuestro, ni la intervención de terceras personas.

El motivo que relata es que durante su estadía en el domicilio ubicado en la Colonia Del Bosque, en Cuautepec, de la Gustavo A. Madero, fue víctima de violencia a manos de su madre y hermana en más de una ocasión.

Además, Ayline Rubí aseguró que ella no tiene la enfermedad mental que su madre acusa, ni toma medicamentos controlados como lo ha señalado.

Agregó que actualmente atraviesa un proceso legal y que por dicho motivo no puede mostrar las pruebas que posee sobre las agresiones que vivió por parte de su mamá y hermana.

“Mi nombre es Ayline Rubí Jiménez Huerta, hoy 3 de mayo de 2023 hago este video para demostrarles que yo estoy bien, que no estoy privada de mi libertad como lo están viendo en las noticias, que lamentablemente son mentira, yo misma tome la decisión de salirme de mi casa (...) el motivo fue porque mi mamá y mi hermana me pegaron, tengo los videos y pruebas donde también no es la primera vez que ellas lo hacían.”

Ayline Rubí