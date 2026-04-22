El gobierno de Yucatán presentó a medios nacionales la segunda edición de la Semana Yucatán en México, una expresión viva del estado que incluye danza, música, comida y artesanías, entre otras muchas actividades.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó el encuentro con los medios, a quienes señaló que todo está listo para que Yucatán realice un diálogo con la capital del país, a la que llamó “el corazón de México”.

Díaz Mena apuntó que esta segunda edición tiene un significado especial porque se llevará a cabo en el contexto del proyecto Renacimiento Maya, uno de los más ambiciosos de su administración.

Con Renacimiento Maya, explicó el mandatario, Yucatán apuesta a distribuir el bienestar a toda la población y poner en el centro de las decisiones a las familias yucatecas, reivindicando la lengua y la cultura originaria.

La cultura también es parte de este renacimiento y nos da muchísimo gusto decirles que la semana de Yucatán en México será una expresión viva y festiva. Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán

“Queremos que se enamoren de Yucatán”: Joaquín Díaz Mena

El gobernador señaló que la segunda Semana Yucatán en México reunirá a 270 micro, pequeños y medianos empresarios, quienes mostrarán sus productos a las más de 120 mil personas que asistirán al Palacio de los Deportes del 6 al 17 de mayo.

También destacó que 60% del total de expositores serán mujeres, y participarán 19 familias, así como seis cooperativas, lo que demuestra el compromiso de su gobierno con el comercio justo y la perspectiva de género.

El Palacio de los Deportes tendrá venta de productos de miel, textiles, zapatos, artesanías y, por primera vez, cosméticos y joyería creados por pequeños productores locales.

La idea de llevar a la capital del país todos estos productos y eventos culturales, explicó, es captar aún más turismo hacia Yucatán, un estado que se está convirtiendo en líder a nivel nacional en este rubro.