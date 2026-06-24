Este martes 23 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) ya podrán infraccionar en siete alcaldías de CDMX:

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Xochimilco Sector 73 “Excalibur”

Iztapalapa Sector 56 “Cobra”

La medida se dio a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 10 de junio. Su objetivo es impulsar una movilidad segura en la capital y fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Policías auxiliares y bancarios ya podrán infraccionar en CDMX, ¿qué cambia?

Los policías auxiliares y bancarios que ya pueden infraccionar en CDMX llevarán un brazalete amarillo en el brazo o franjas de ese color con cuadros negros en su camisa.

Dichos elementos estarán facultados para levantar boletas de sanción por incumplimiento al Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México.

Policía Bancaria e Industrial (PBI) (Cuartoscuro / Especial)

La SSC informó que las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, mediante la Universidad de la Policía, eligieron al personal con el perfil adecuado para desempeñar su nuevas funciones.

Los elementos recibieron capacitación teórica-práctica en materia de seguridad vial, además de que fueron evaluados de forma periódica durante su formación.

SSC explicó que durante la capacitación de los policías se contó con el apoyo de la Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety.

Dicha asociación cuenta con una amplia experiencia internacional en temas de seguridad vial.