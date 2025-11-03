El Mega Desfile de Día de Muertos en Tepotzotlán se llevó a cabo con gran éxito la noche del sábado 1 de noviembre, bajo el liderazgo de la presidenta municipal, María de los Ángeles “Gely” Zuppa.

Más de 40 mil personas, entre habitantes locales y visitantes de otros municipios y estados, se dieron cita para disfrutar de una de las celebraciones más representativas del Pueblo Mágico.

Cerca de 100 contingentes participaron en el desfile, conformados por familias, estudiantes, trabajadores de distintas empresas y servidores públicos, quienes llenaron las calles de color, música y tradición.

Gely Zuppa encabeza el desfile y reafirma el valor de las tradiciones

La alcaldesa realizó el recorrido a pie, acompañada de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Zuppa Villegas, e integrantes del Cabildo.

El trayecto inició en la colonia Ricardo Flores Magón y culminó en el Templo de San Francisco Javier, donde la edil convivió con las familias asistentes, entregando dulces y pelotas a niñas y niños tepotzotlenses.

Mega Desfile de Día de Muertos en Tepotzotlán registra saldo blanco. (Cortesía )

Gely Zuppa destacó que este desfile familiar tiene como propósito preservar las tradiciones del Pueblo Mágico, fomentando la unión comunitaria y el orgullo por las raíces culturales. Además, informó que en los 10 panteones del municipio se colocaron cerca de 10 mil veladoras y flores de cempasúchil adquiridas a productores locales.

Operativos de seguridad en Mega Desfile

La Dirección de Seguridad Pública Municipal implementó un operativo especial para salvaguardar la integridad de las familias y visitantes durante el desfile y en los distintos panteones de Tepotzotlán.

Participaron 40 elementos y cinco patrullas, además de 92 oficiales distribuidos en los panteones de la Plaza de la Cruz, el Atrio de los Olivos y la Plaza Cívica.

Con estas acciones, Gely Zuppa y el Ayuntamiento de Tepotzotlán reafirman su compromiso con la preservación de las tradiciones, la seguridad y el bienestar de las familias tepotzotlenses, así como con la atención a los visitantes que año con año eligen este Pueblo Mágico del Estado de México para celebrar el Día de Muertos.