El Parque Aztlán se inauguró hoy miércoles 20 de marzo con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Este parque se ubica en la segunda sección de Chapultepec y recibirá a todos sus visitantes de manera gratuita; sin embargo, sus atracciones sí tendrán un costo.

Para que sepas cuáles serán los precios de los boletos y dónde comprarlos para poder ir al Parque Aztlán, aquí te contamos todo.

Durante la inauguración del Parque Aztlán, el jefe de gobierno Martí Batres aclaró que el precio para las atracciones tendrá costos diferidos para habitantes de la CDMX y visitantes de otros estados así como extranjeros.

De acuerdo con Batres, el parque recibirá alrededor de 15 mil personas diarias y 3 millones de personas al año.

Asimismo, resaltó que el Parque Aztlán abre sus puertas con 33 atracciones entre las que destacan:

Martí Batres aseguró que se mantendrá la tradición de que sea un parque popular con precios diferenciados entre los habitantes de la CDMX y los de otros estados o países; además, resaltó que se podrá llegar desde:

“La entrada al parque es gratuita. Hay personas que tal vez no use ninguno de los juegos pero use los espacios y las áreas verdes. El precio de las atracciones va a estar basado en tarifas diferenciadas. Para los visitantes de otros estados y del mundo va a haber tarifas de mercado. Pero para los habitantes de la Ciudad de México las tarifas van a ser más bajas, de esa manera mantenemos la tradición de que sea un parque popular”

Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX