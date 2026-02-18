La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, firmó un convenio de coordinación institucional con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El instrumento fue suscrito por Olivia Salomón y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de esta unidad en la Ciudad de México.

El acuerdo permitirá robustecer las capacidades preventivas de ambas instituciones, en congruencia con el marco normativo nacional en materia de combate al lavado de dinero.

Lotería Nacional y UIF fortalecen coordinación para prevenir lavado de dinero

Entre las principales acciones contempladas en el convenio se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico.

Asimismo, se impulsará la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además del diseño de estrategias que refuercen los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus respectivas competencias.

SHCP y Lotería Nacional refuerzan coordinación contra operaciones ilícitas (Cortesía)

Como parte del acuerdo, cada institución designará servidores públicos que fungirán como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los compromisos establecidos, con la posibilidad de suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.

Con la formalización de este instrumento, ambas dependencias reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

De esta manera, Lotería Nacional y la UIF consolidan la coordinación interinstitucional como un elemento clave para fortalecer la efectividad del sistema preventivo mexicano.