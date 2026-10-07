Los vehículos Olinia buscan resolver el problema de movilidad en zonas como Xochimilco y Tláhuac así lo reveló la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

En entrevista con Gregorio Martínez, Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, expuso a los coches Olinia como uno de los grandes logros que se han alcanzado en la dependencia, cuya creación es muy reciente.

Rosaura Ruiz revela que Olinia buscan atender movilidad en zonas como Xochimilco y Tláhuac

A poco más de un año de la creación de la Secihti, Rosaura Ruiz destacó algunos de los logros que se han alcanzado en la dependencia en materia generación de ciencia y tecnología.

Rosaura Ruiz revela que Olinia buscan atender movilidad en zonas como Xochimilco y Tláhuac (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Rosaura Ruiz señaló la creación de la secretaria como el mayor triunfo, resaltando que se tienen profesionistas y científicos pensando en cómo solucionar los problemas que enfrenta México.

Como parte de la solución a las dificultades, los científicos del Secihti habrían diseñado los vehículos eléctricos Olinia, que buscan resolver problemas de movilidad sin tanta contaminación.

La titular de la Secihti mencionó que los vehículos Olinia están diseñados para moverse en zonas como Xochimilco y Tláhuac, donde existen vialidades estrechas y comunidades alejadas de las grandes avenidas.

Hasta el momento, la familia Olinia contempla diferentes modelos:

Olinia uno: Destinado al transporte de pasajeros con capacidad para hasta seis personas. Cuenta con espacio para transportar a una persona usuaria de silla de ruedas y tiene una autonomía superior a 125 km por carga y una velocidad máxima de 50 km/h Olinia de carga: Pensado para actividades comerciales y transporte de mercancías. Puede trasladar hasta 650 kg de carga, tiene una autonomía superior a 120 km y espacio para dos personas

Rosaura Ruiz hizo énfasis en la necesidad de seguir apostando en la generación de ciencia que ayude a resolver problemas del país, como Olinia, cuyas primeras entregas se esperan en 2027.