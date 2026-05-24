El proyecto Storybox, de la Fundación Nido Social, realizó su primera recaudación en beneficio de niñas, niños y adolescentes con cáncer mediante el espectáculo drag Dragaret en el Foro Roma de la CDMX.

“Ningún niño, niña o adolescente debería sanar solo, en Storybox trabajamos para que la hospitalización pediátrica sea más digna, más humana y menos traumática” Alejandra Olmos. Storybox

Con más de 10 años de trayectoria, Storybox busca que ningún paciente pediátrico enfrente solo su proceso hospitalario y que este sea lo menos traumático posible.

La iniciativa, dirigida por Alejandra Olmos, ha sumado más de 400 mil personas solidarias y cuenta con 300 voluntarios en lista de espera, consolidando su impacto social y cultural.

Alejandra Olmos, directora del proyecto Storybox (Edmundo Morelos/SDPnoticias)

Storybox suma una trayectoria de 10 años en apoyo a niños con cáncer

Storybox busca mantener su apoyo para seguir llevando entretenimiento y apoyo psicológico a niños, niñas y adolescentes con cáncer.

“Arrancamos este ciclo de recaudación porque creemos que... podemos llegar mucho más lejos, sabemos que podemos transformar la vida de niños, niñas, adolescentes y tambien de sus familias” Alejandra Olmos. Storybox

Con un trabajo de más de 10 años busca seguir implementando estrategias de recaudación de fondos para ofrecer más espacios de acompañamiento en diversos hospitales, uno de ellos el Instituto Nacional de Pediatría (INP).

Alejandra Olmos agradeció el acompañamiento de las personas interesadas en apoyar a pacientes, padres y madres de familia. Agregó hasta ahora son más de 400 mil las personas que han ayudado.

El interés por el trabajo que hace Srorybox es tal que incluso hay 300 voluntarios en lista de espera.

¿Cómo ayudar a la recaudacón de Storybox? Manolo el oso es la clave

La forma de apoyar a Storybox es adquiriendo uno de los kits de Manolo el oso, el cual cuesta 750 pesos y este se otorga a un paciente pediátrico del cual se notifica vía correo electrónico al donante.

En caso de que el donante busque conservar a Manolo el oso, también hay versiones tejidas por 750 y 450 pesos.

Espectáculo drag recauda dinero en beneficio de niños con cáncer

Dragaret, es un espectáculo de drag y canto que fue la vía para recaudar recursos para menores con cáncer hospitalizados.

El espectáculo se presenta jueves, viernes y sábado de cada semana en el Foro Roma de la CDMX con música tanto en inglés como en español.