Fortunata, la jirafa más longeva de la CDMX, ha muerto a los 36 años en Chapultepec, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México en comunicado.

“Fortunata”, una de las jirafas más longeva del mundo, murió este sábado a los 36 años de edad en el zoológico de Chapultepec”. SEDEMA

Durante la larga vida de Fortuna, de más de tres décadas tuvo la atención médica, nutricional y zootécnica brindada por el personal del Centro de Conservación de Vida Silvestre en Chapultepec, por lo que tras su muerte fue reconocido todo el cuidado que tuvo.

“La Sedema reconoce y agradece la dedicación de quienes la acompañaron y cuidaron a lo largo de su vida, y se une a la tristeza de las personas que conocieron y apreciaron a Fortunata”. SEDEMA

Fortunata, la jirafa más longeva de la CDMX, también una del mundo

Fortunata no sólo fue la jirafa más longeva de la CDMX, sino también una del mundo con sus 36 y cinco meses tras su muerte.

Según datos de la fundación African Wildlife, una jirafa como Fortuna, de los hervíboros originarios de África suele vivir de 10 a 15 años en su hábitat natural.

A lo largo de sus 36 años, Fortuna, la jirafa más longeva de la CDMX fue madre de 10 crías y abuela de varias generaciones.

Esto gracias a “su extraordinaria longevidad”, lo que “representa un logro del cuidado profesional, médico, veterinario, nutricional y zootécnico que recibió durante más de tres décadas”, aseveró la Sedema.

Con ello, Fortuna deja un importante legado para la conservación de su especie, además de una historia que fue parte del Zoológico de Chapultepec.