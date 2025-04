Hoy martes 22 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga 9 casos de pinchazos a usuarios del Metro CDMX, mientras que la Línea 3 cuenta con retrasos en su servicio.

Según la Fiscalía capitalina, los casos de pinchazos en el Metro CDMX se dieron entre el 14 de marzo y el 19 de abril de 2025. Sin embargo, todas las víctimas se encuentran fuera de peligro.

Cabe señalar que, de las 9 personas que fueron víctimas de este modus operandi, siete son mujeres y dos son hombres, quienes tienen entre 16 y 44 años de edad.

En torno a los 9 casos de pinchazos en el Metro CDMX, la Fiscalía CDMX descartó la existencia de víctimas de secuestro por este modus operandi. No obstante, las investigaciones en ese sentido continúan hoy 22 de abril.

La Fiscalía capitalina también informó que las personas que sufrieron esta agresión recibieron atención médica inmediata y orientación jurídica, además haber pasado por estudios toxicológicos.

En ese sentido, las autoridades explicaron que, hasta este momento, no se ha detectado la presencia de algún químico o droga en los organismos de las víctimas de pinchazos.

Hoy 22 de abril, la Línea 3 del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio desde antes de las 7 de la mañana; el personal del STC explicó que dicha ruta presenta alta afluencia de pasajeros.

No obstante, los reportes en redes sociales continúan después de las 8 de la mañana:

“Más de 10 min esperando entre estaciones hacia dirección indios verdes y ahora de nuevo a quedarse parado esperando (Tlatelolco), no hay afluencia de gente ni tampoco lluvia, que pinche pretexto van a decir? Cómo joden a la gente con sus pendejadas!!!“.

“¿Qué pasa en Línea 3 dirección indios verdes? Venimos haciendo base en cada estación, ¿hoy que no sirve?, no llueve, no tiembla. La afluencia que pudiera haber es la provocada por la misma lentitud en el servicio. ¿Qué pasa?“.

Usuario del Metro