Hoy viernes 11 de abril, el personal del Metro de la Ciudad de México (CDMX) reporta alta afluencia en la Línea 3, mientras que en la Línea 8 los usuarios denuncian retrasos.

Pese al reporte diario del Metro CDMX que indicó un flujo de menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas, en redes sociales existen numerosos reportes de rechazo.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), cabe decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 11 de abril.

Hoy viernes 11 de abril, la Línea 3 del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio desde antes de las 6:30 de la mañana; el personal del STC explicó en primea instancia que un convoy fue desalojado en esta ruta.

No obstante, los reportes en redes sociales continúan después de las 8 de la mañana debido a que existe alta afluencia de pasajeros en la Línea 3:

"Claro que la Línea 3 no está tardando 7min. Está tardando más no hay ni trenes hay demasiada gente en la estación no mientan de su pésimo servicio!“.

Usuario del Metro