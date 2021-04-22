México.- Vecinos de los alrededores de la estación del Metro Villa de Cortés, en la delegación Benito Juárez, exigieron al Gobierno de la Ciudad de México la realización de una consulta ciudadana sobre la remodelación que se planea en la estación, que incluye la construcción de dos torres de oficinas y locales comerciales.

Los manifestantes llevaron a cabo una asamblea en el parque Iztaccíhuatl, donde rechazaron la obra y advirtieron que llevarla a cabo equivale a una privatización encubierta del espacio público.

además de que traerá problemas de tráfico y falta de agua al lugar.

El proyecto, anunciado hace unos meses por el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gavino Ambriz, tiene un presupuesto de 100 millones de pesos e incluye una remodelación total de la estación, donde se construirán nuevas escaleras eléctricas y elevadores.

Durante la asamblea, la militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Susana Bátiz, pidió información clara sobre las obras y que la opinión de los vecinos se tome en cuenta.

Con información de Excélsior