La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitación a la comunidad judía de México con motivo de las celebraciones de Rosh Hashaná y Yom Kipur, dos de sus festividades más importantes.

“Con motivo de Rosh Hashaná y Yom Kipur, hago llegar a usted y, por su conducto, a todas las familias que integran la Comunidad Judía de México, mis mejores deseos en estas fechas de especial significado”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mediante una carta dirigida a Alberto Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, Sheinbaum expresó sus mejores deseos para todas las familias que integran esta comunidad.

Sheinbaum envía mensaje a la comunidad judía en México por Rosh Hashaná y Yom Kipur

En el documento, fechado el 11 de septiembre de 2026, Claudia Sheunbaum señaló que Rosh Hashaná y Yom Kipur representan un momento especial de reflexión, renovación y celebración para la comunidad judía.

Claudia Sheinbaum felicita a la comunidad judía de México por Rosh Hashaná y Yom Kipur (Redes sociales)

Claudia Sheinbaum destacó que la celebración de Rosh Hashaná y Yom Kipur muestran el espíritu comunitario, la cultura y la hospitalidad que caracterizan a la comunidad judía en México.

Asimismo, resaltó que es admirable cómo, generación tras generación, se mantienen vivas las costumbres y los valores que dan identidad a esta comunidad, preservando sus tradiciones y fortaleciendo el tejido social.

El mensaje se difundió en el marco del inicio de las festividades judías y forma parte de los saludos institucionales que la presidenta acostumbra enviar a distintas comunidades religiosas y culturales de México.

Rosh Hashaná marca el Año Nuevo judío, mientras que Yom Kipur es conocido como el Día del Perdón, una jornada dedicada a la introspección, el arrepentimiento y la reconciliación dentro de la tradición judía.