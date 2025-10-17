En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, hizo un llamado para adoptar hábitos alimenticios saludables para prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión y colesterol alto.

Asimismo, pidió priorizar el consumo de frutas, verduras y leguminosas, para proteger la salud de las familias mexicanas.

“Lo más importante es la salud, y en la salud juega no solamente lo que tomamos como medicamento, sino también lo que dejamos de tomar que nos hace daño, eso es muy importante. (...) Entonces, vamos organizándonos, concientizándonos para cuidar nuestra salud, cambiar la alimentación, un golpe de timón en la alimentación para proteger nuestra salud y la de nuestras familias” Martí Batres, director general del ISSSTE

ISSSTE impulsa alimentos locales

Por su parte, María Guadalupe Solís Díaz, directora de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, señaló la importancia de consumir frutas y verduras de temporada, pues además de ser accesibles, favorecen una alimentación sustentable al provenir de producción local.

“Podemos consumir también frijoles, lentejas, habas preparadas en forma de sopas. Elegir cereales integrales o granos enteros, ahí el ejemplo es nuestra deliciosa tortilla de maíz. Tratar de consumir menos carnes rojas, y más huevo, pollo y pescado. (...) Y otro consejo muy importante es consumir agua natural a lo largo del día, restringiendo las bebidas azucaradas” María Guadalupe Solís, directora de la EDN

Martí Batres llamó a cambiar la alimentación para cuidar la salud de las familias mexicanas (Cortesía)

Además, esta escuela impulsa programas de orientación alimentaria en distintas clínicas del ISSSTE, donde estudiantes en servicio social imparten pláticas sobre salud y prevención de enfermedades. Así como en su Centro de Dietética y Nutrición, se ofrecen charlas abiertas enfocadas en trastornos de la conducta alimentaria.

Guadalupe Solís recordó el Decálogo para una Alimentación y Vida Saludable, presentado por Martí Batres en La Mañanera del Pueblo, que busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas.

Asimismo, el ISSSTE impulsa el programa “Comer bien, Vivir mejor” del SuperISSSTE, que ofrece asesoría nutricional gratuita y planes alimenticios durante los Miércoles de Salud y Bienestar.