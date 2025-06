Hoy lunes 9 de junio, un grupo de taxistas llevó a cabo una marcha en la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México (CDMX); las protestas se dan en contra de la Secretaría de Movilidad (Semovi) por las multas de tránsito.

De acuerdo con el reporte de N+, se trata de decenas de taxistas que obstaculizaron la Glorieta de Insurgentes desde las 10:00 de la mañana, quienes exigen que ya no se les apliquen las foto multas de tránsito en la CDMX.

En este momento, vehículos particulares y transportistas se ven afectados debido a que la vialidad se encuentra colapsada en la Glorieta de Insurgentes; sin embargo, también se espera otra caravana de taxistas que viene de la Calzada de Tlalpan para participar en la misma movilización.

En torno a la marcha de taxistas que se encuentra en la Glorieta de Insurgentes, cabe señalar que esta movilización se dirige a las oficinas de la Semovi, ubicadas en Avenida Álvaro Obregón número 269, en la Colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc.

En este sentido, la vialidad en la Glorieta de Insurgente solo cuenta circulación en el carril de extrema izquierda, por lo que se invita a los automovilistas a tomar previsiones en esta zona.

Por su parte, los taxistas que llevan a cabo la manifestación gritan “¡Borrón y cuenta nueva!", a fin de que la Semovi elimines las foto multas de tránsito en la CDMX.

Sin embargo, la marcha de taxistas en la Glorieta de Insurgentes, que se lleva a cabo hoy 9 de junio, generó reacciones de desaprobación en redes sociales.

Tomando en cuenta que las foto multas aplican para todos los vehículos sin distinción, un usuario de X les pidió a los taxistas simple llanamente respetar la ley de tránsito:

“Respeten la ley, no está tan pinche complicado“.

Otra persona dijo que este caso recuerda al de los automovilistas que se quejan por exigirles que respeten las ciclovías, ya que se trata de un tema de seguridad vial:

“Que descaro y vergonzoso, me recuerda a los cochistas que se ponen salvajes cuando les piden que por reglamento, respeten las ciclovías no invadiéndolas aunque se les descomponga su traste o sea tantito. No más impunidad, que respeten el reglamento, es por la seguridad de todos“.

Usuario de X