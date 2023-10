La marcha del 2 de octubre será hoy en la Ciudad de México (CDMX) Sigue en vivo el horario y la ruta en el minuto a minuto de esta manifestación, a 55 años de la matanza de 1968 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en el contexto de un movimiento estudiantil que estalló el 22 de julio del mismo año.

Sin embargo, la reunión de estudiantes en Tlatelolco fue atacada por elementos del Ejército Mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado “Batallón Olimpia”, conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial.

De acuerdo con el corresponsal John Rodda, hubieron al menos 500 muertos por la matanza de Tlatelolco en una zona en la que había todo tipo de personas: familias, trabajadores, amas de casa, oficinistas y niños.

De acuerdo con el Boletín del Archivo General de la Nación, “Los culpables tienen nombre y apellido. Luis Gutiérrez Oropeza y el 2 de octubre de 1968″ hubo una operación para disparar en contra de la multitud sin distinción.

Tal como lo señaló en su informe el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán:

“‘Mi general’, me dijo: Tengo varios oficiales del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos, armados con metralletas para ayudar al ejército con órdenes de disparar a los estudiantes armados, ya todos abandonaron los edificios, sólo me quedan dos que no alcanzaron a salir”.

Anuar Israel Ortega Galindo, “Los culpables tienen nombre y apellido. Luis Gutiérrez Oropeza y el 2 de octubre de 1968". Boletín del Archivo General de la Nación