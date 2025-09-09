Este martes 9 de septiembre se lleva a cabo el Sorteo Melate Retro 1563 de la Lotería Nacional en vivo, por lo que en SDPnoticias te daremos a conocer los resultados de los números ganadores.

Para este Sorteo Melate Retro hay en juego una bolsa acumulada de 18.7 millones de pesos , la cual se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El Sorteo Melate Retro 1563 comienza en punto de las 21:00 horas y podrás ver la transmisión en vivo a través del canal oficial de Youtube de los Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional.

A continuación te enlistamos los resultados con los números ganadores del Sorteo Melate Retro 1563.

Estos son los números ganadores del Sorteo Melate Retro 1563 de la Lotería Nacional

El Sorteo Melate Retro 1563 de la Lotería Nacional ya concluyó para revelar los resultados con los números ganadores de la bolsa acumulada de 18.7 millones de pesos.

Los resultados con los números ganadores de Melate Retro son:

PENDIENTE

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Melate Retro 1563 de la Lotería Nacional?

En cuanto se revelen los resultados del Sorteo Melate Retro 1563 de la Lotería Nacional, en esta nota te daremos a conocer los números ganadores de la bolsa de 18.7 millones de pesos.

Sin embargo, también podrás consultar los resultados de las siguientes maneras:

a través de las redes sociales de la Lotería Nacional

en la página de Internet de la Lotería Nacional

Recuerda que en caso de ganar algún premio, sólo contarás con 60 días naturales posteriores al evento para reclamarlo.

¿Cómo jugar en el Sorteo Melate Retro 1563 de la Lotería Nacional?

Para jugar en el Sorteo Melate Retro 1563 deberás elegir una combinación de entre 6 y 10 números naturales, más uno adicional, de un conjunto entre el 1 al 39.

Para ello deberás adquirir tu volante de Melate Retro en el expendio de la Lotería Nacional más cercano a tu domicilio con el que podrás jugar hasta 3 veces. Hay dos formas de llenar tu volante:

elige tus propios números: tú serás quien defina tu propia suerte

Melático Retro: si prefieres dejar la suerte en alguien más, pide un Melático Retro a tu agente

Para ganar, los números de tu combinación o combinaciones, deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional; entre más números coincidan mayor será el premio a ganar.

El costo de jugar en Melate Retro varía, pues puede ir desde los 10 pesos por cada combinación de 6 números a elegir, hasta los 2 mil 100 pesos por 210 combinaciones de máximo 10 números.