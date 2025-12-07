La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, anunció que el próximo domingo 7 de diciembre se realizará el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4145, que llega con una bolsa acumulada de 497 millones 500 mil pesos, una de las más grandes registradas en 2025. Con este monto, miles de jugadores se preparan para intentar convertirse en el siguiente gran ganador.

Melate continúa siendo uno de los sorteos electrónicos favoritos del país, gracias a los premios millonarios que han cambiado la vida de múltiples participantes a lo largo de los años.

¿Cuánto cuesta jugar y qué premios puedes ganar?

Participar en Melate sigue siendo accesible para todas y todos. Con 30 pesos puedes entrar a las tres oportunidades del sorteo:

Melate: boleto de 15 pesos, con un premio estimado de 219.7 millones

Revancha: agregando 10 pesos, puedes competir por 150.4 millones

Revanchita: con 5 pesos adicionales, entras por 127.4 millones

Quienes buscan aumentar sus posibilidades pueden jugar múltiples combinaciones, ya que “entre más participas, más probabilidades tienes de ganar”.

¿Dónde se puede jugar Melate?

Los boletos están disponibles en los puntos de venta autorizados en todo México, además de las plataformas digitales miloteria.mx y la aplicación MiLotería, donde miles de personas participan diariamente.

La Lotería Nacional recordó que tanto jugadores habituales como quienes buscan tentar a la suerte por primera vez pueden acceder fácilmente a este sorteo.

A lo largo de su historia, Melate ha acumulado premios que han marcado momentos memorables, convirtiéndose en una de las dinámicas de azar más queridas del país. Con esta nueva bolsa histórica, la expectativa crece entre quienes sueñan con llevarse un premio millonario a casa.