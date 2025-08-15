Pasajeros de la Línea 2 de Metro CDMX fueron desalojados de Pino Suárez hoy jueves 14 de agosto de 2025; los usuarios tuvieron que caminar sobre las vías hacia la siguiente estación: Zócalo.

En redes sociales difundieron las imágenes de los usuarios desalojados de un tren que se quedó varado a medio túnel de la interestación entre Pino Suárez y Zócalo.

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, informó que aparentemente la causa de la falla en la Línea 2 del Metro fue otro corto circuito.

Más de la mitad de la Línea 2 del Metro CDMX sin servicio

Por ese incidente, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que el servicio opera provisionalmente de Colegio Militar a Cuatro Caminos.

Es decir, que actualmente más de la mitad de la Línea 2, de Colegio Militar hacia Tasqueña, se encuentra sin servicio.

“Personal especializado del Metro trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible“, escribió Adrián Rubalcava.

Mientras tanto se ofrece el servicio de apoyo de transporte gratuito de RTP para auxiliar a todas las personas usuarias que hagan uso de la Línea 2 del Metro CDMX.

Línea 2 del Metro CDMX: desalojan a pasajeros en Pino Suárez y Zócalo (Vía X)

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro CDMX? Desalojo de pasajeros en Pino Suárez habría sido por corto circuito

En una publicación más reciente en sus redes sociales, Adrián Rubalvaca confirmó que se mantiene la revisión en zona de vías en la interestación de Pino Suárez y Zócalo en la Línea 2 del Metro CDMX.

Preciso que la causa del incidente habría sido un corto circuito sin que generara ninguna explosión o incendio. No obstante, en imágenes que circularon en redes sociales se aprecia la presencia de humo.

Debido a que la falla en el Metro CDMX no fue grave, ninguna persona resultó herida, pero tuvieron que caminar sobre las vías hacia la estación Zócalo para poder salir de las instalaciones.

Los usuarios fueron escoltados por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y finalmente fueron atendidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para descartar lesiones.