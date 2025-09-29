José Ramón San Cristóbal, ‘El Estaca’, denunció que sus seguidores fueron obligados a borrar las fotos que se tomaron con él en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

‘El Estaca’ denunció el hecho en redes sociales como un caso de censura debido a que las autoridades no quieren que se vean sus errores, ello en el marco de las afectaciones que padeció el AICM por lluvias este fin de semana.

José Ramón San Cristóbal, ‘El Estaca’, además compartió el comunicado que envió el Colegio de Pilotos Aviadores de México la semana anterior respecto a restricciones en la toma de fotografías o video en áreas del AICM.

“Vengo llegando a la CDMX y algunas personas se acercaron a tomarse fotos conmigo. Para mi sorpresa, los elementos de seguridad los obligaron a borrarlas. El gobierno no quiere que se vean sus errores y ahora recurre a la censura”

¿Nuevas prohibiciones para tomar fotos o videos en el AICM?

El comunicado del 23 de septiembre indica que “está prohibido tomar fotografías o realizar filmaciones en las zonas restringidas y estériles del Aeropuerto co n cualquier tipo de dispositivo electrónico”.

Quienes sean detectados van a ser remitidos a la autoridad aeronáutica, advierte el comunicado del Colegio de Pilotos Aviadores de México, que preside Ángel Domínguez Catzin.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Ángel Dominguez Catzin dijo que no es una modificación reciente sino solo hace comunicados para su gremio a manera de recordatorio: “no hay nada nuevo”.

AICM y ‘El Estaca’ deben explicar qué pasó; se pueden tomar fotos donde se han tomado “toda la vida”

Ángel Dominguez Catzin dijo que hay rutinas que no se puede grabar, sobre todo en puntos de inspección o rampas por temas de seguridad, ello a pesar de que muchos influencers lo hacen en sus blogs de viajes.

No obstante, el vocero de pilotos aseguro que se puede hacer las fotografías y videos donde se “han hecho toda la vida” al interior del AICM.

El capitán aceptó que no es común lo que le sucedió a ‘El Estaca’ por lo que sería importante que cuente en qué zona sucedieron los hechos y que el AICM de su versión.