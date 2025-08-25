Un emprendedor compartió el increíble gesto que José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ de 56 años de edad, tuvo con él en su peor momento.

Parece que pocos conocen el lado ‘humano’ de José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’, pues sorprendió a un emprendedor cuando este se le acercó para venderle su producto artesanal.

Emprendedor se lleva una sorpresa al venderle su producto a José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’

El dueño de ‘Enjambres Margo’ se encontró con una enorme sorpresa cuando se acercó a venderle a José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ -sin saber que era famoso- y tuvo un bello gesto con él.

José Ramón Sancristóbal, El Estaca (Instagram @jrsestaca / Instagram @jrsestaca)

A través del TikTok de su negocio, el emprendedor que dice ser Margo compartió el momento que pasó cuando le vendió a José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ y atravesaba por un mal momento.

Aunque no tiene ni foto ni video del recuerdo porque asegura que no ubicaba quien era ese cliente, el emprendedor contó que José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ tuvo un lindo gesto con él.

“Sinceramente yo no lo reconocí. Yo simplemente vi una taquería y dije aquí tengo que ir y tengo que vender algo”. Emprendedor.

Ante la labor de venta, el locutor accedió a comprar su producto y le dio un billete de mil pesos, pero al parecer sin aceptar la cantidad que equivalía a esa cantidad.

Aunque el emprendedor aseguró que le pidió a José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ llevarse sus enjambres de chocolate para disfrutarlos o regalarlos, el comediante se habría negado.

“Le ofrecimos darle más producto para que lo consumiera, lo regalara o apoyara a alguien más así como lo había hecho con nosotros”. Emprendedor.

La acción de José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ fue muy agradecida por el emprendedor que aunque no ahondó en detalles, contó que pasaba por un problema muy fuerte y la ayuda del locutor le sirvió de mucho.

“Atravesábamos por un problema medio feo por ahí (...) Vaya que era un momento muy fuerte por el que pasábamos, sin embargo, nos apoyó y estoy eternamente agradecido con él”. Emprendedor.

José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ es tan bondadoso que le robaron cien mil pesos

Un emprendedor compartió lo bondadoso que José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ fue con él cuando le vendió su producto en una taquería y es que en verdad es generoso, aunque ya lo estafaron.

Aunque José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ aún no ha reaccionado a lo que ‘Enjambres Margo’ compartió de su generosidad, ya ventiló que eso lo llevó a ser estafado.

Con un post en Instagram acompañado de los “tres animales de la casa” con foto de su perro, un conejo y él, explicó que fue estafado por lo que creyó era un donativo.

El locutor compartió que “por andar creyéndole a unos individuos en la calle que necesitaban ayuda”, hizo un donativo con tarjeta, pero resultó que le robaron cien mil pesos a través de esa acción.

“Por andar creyéndole a unos individuos en la calle que necesitaban ayuda me robaron cien mil pesitos a través de un donativo con tarjeta”. José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’, locutor.

Asimismo, se sinceró diciendo que sí le pareció sospechoso, pero no confió en su intuición, además de que “las personas malas están dispuestas a todo” y que el dinero “no significa nada realmente”.

José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ confió en que “la vida les retribuirá” a los que lo estafaron, o bien, no lo hará pero él tomará esto como una lección.