Jesús Sesma, dirigente de Partido Verde (PVEM) en el Congreso de CDMX, fijó su postura sobre la Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia para personas con enfermedades terminales y degenerativas.

En entrevista con Mario Ávila, Jesús Sesma se dijo abierto al debate de la eutanasia y a favor, de manera personal, con la iniciativa de la Ley Trasciende para legalizar la muerte médicamente asistida en la CDMX.

Jesús Sesma del PVEM adelanta estar a favor de la Ley Trasciende y eutanasia en CDMX

A título personal, Jesús Sesma del PVEM dijo coincidir con la iniciativa de la Ley Trasciende porque considera que no promueve la muerte, sino la libertad de elegir en qué condiciones morir.

Jesús Sesma basó su opinión en que la Constitución establece el derecho a una vida digna, por lo que también se debería garantizar que todas las personas tengan derecho a una muerte digna.

Jesús Sesma del PVEM fija postura sobre Ley Trasciende y eutanasia en CDMX (Archivo)

El PVEM CDMX siempre se ha mostrado a favor de la vida, reiterando su postura en contra del aborto, por lo que surgen las dudas si el partido apoyará la iniciativa ciudadana para legalizar la eutanasia.

El diputado local clarificó que, aunque el debate aún no llega el Congreso, estaría a favor. Ya que, en el caso del aborto, el feto no puede decidir sobre su vida, pero en la eutanasia sí existe una voluntad expresa del individuo.

Ley Trasciende debe llegar al Congreso de CDMX el 1 de septiembre

Hasta el momento, la Ley Trasciende se mantiene como una iniciativa ciudadana, por lo que tiene que llegar al Congreso de CDMX el mismo día que inicie el periodo de sesiones, o no podrá ser discutida.

La iniciativa ciudadana debe presentarse formalmente el 1 de septiembre, durante la primera sesión ordinaria del nuevo periodo legislativo. Una vez recibida, se verificarán las firmas y el Congreso la dictaminará.

El legislador enfatizó que la CDMX se caracteriza por ser progresista y que, independientemente de las posturas personales o partidistas, el Congreso tiene la responsabilidad de abrir el debate sobre la Ley Trasciende.