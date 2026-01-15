Líder de “Los Gansos” detenido en Iztacalco por narcomenudeo y extorsión

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en la alcaldía Iztacalco a José Damián Mendoza Hernández, alias “El Ganso”, líder del grupo delictivo “Los Gansos”, por los delitos de narcomenudeo y extorsión.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, “El Ganso” fue detenido durante un recorrido de vigilancia que realizaban agentes en la colonia Nueva Santa Anita, en Iztacalco.

Cae líder de “Los Gansos” en Iztacalco; estaba en posesión de más de 180 dosis de droga

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, informó el miércoles 14 de enero la detención en Iztacalco de José Damián Mendoza Hernández, alias “El Ganso”, señalado como el líder de la organización criminal “Los Gansos”.

Precisó que “El Ganso” fue detenido cuando elementos que patrullaban la colonia Nueva Santa Anita lo observaron mientras manipulaba pequeños envoltorios con sus manos al cruce de la calle Cuauhtémoc y la avenida Plutarco Elías Calles.

Al realizarle una revisión, los uniformados identificaron que se trataba de José Damián Mendoza Hernández, quien se encontraba en posesión de más de 180 dosis de droga.

Asimismo, le fueron encontradas:

un arma de fuego sin permiso

dos celulares

dinero en efectivo

Pablo Vázquez Camacho señaló que “El Ganso” es acusado por el delito de narcomenudeo, además de ser el responsable de extorsionar a comerciantes que laboran en la zona de Iztacalco.

Debido a ello el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía CDMX, en donde un juez será quien defina su situación legal debido a la gravedad de los delitos.