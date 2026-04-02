La alcaldía Iztacalco, encabezada por Lourdes Paz Reyes, implementará un operativo con más de 150 elementos para resguardar la población durante actividades religiosas de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la atención a quienes participen en procesiones y eventos comunitarios.

El dispositivo contempla la participación de distintas áreas operativas que realizarán labores de vigilancia, acompañamiento y atención ante cualquier eventualidad. Para el viernes 3 de abril, se contará con 60 elementos de la Policía Auxiliar, quienes estarán a cargo de recorridos preventivos y apoyo durante el desarrollo de las procesiones.

Protección Civil y brigadistas apoyarán durante procesiones en Iztacalco

Además, la Dirección de Gobierno y la Unidad Departamental de Vía Pública desplegarán 30 trabajadores que se encargarán del ordenamiento del comercio y la supervisión de los espacios públicos donde se llevarán a cabo las actividades.

Alcaldía Iztacalco reforzará la seguridad durante Semana Santa con vigilancia, ambulancias y brigadas (cortesía)

La Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también participará con 30 elementos, respaldados por cuatro unidades operativas y tres ambulancias para atender emergencias médicas o incidentes que pudieran registrarse durante las celebraciones.

Por su parte, la Dirección General de Participación Ciudadana sumará 40 brigadistas que brindarán orientación, información y acompañamiento a asistentes, con el fin de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad.

Alcaldía Iztacalco reforzará la seguridad durante Semana Santa con vigilancia, ambulancias y brigadas (cortesía)

El operativo se implementará en distintas colonias y barrios tradicionales de la demarcación, entre ellos San Francisco Xicaltongo, Zapotla, Los Reyes, Jardines Tecma, Agrícola Oriental y Zapata Vela.

Con estas acciones, la alcaldía busca preservar las tradiciones de los barrios originarios, al tiempo que se garantiza un entorno seguro, organizado y en paz para habitantes y visitantes durante la Semana Santa.