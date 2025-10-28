El ISSSTE, continúa dando grandes avances durante la administración de Martí Batres Guadarrama, director general, pues el nuevo Centro de Cirugía Robótica del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, abrió sus puertas de la mano del robot Da Vinci.

Este nuevo espacio tuvo una inversión de 6 millones de pesos y fue equipado con dos quirófanos, un área de precirugía con dos camas, y una zona de recuperación con cuatro camas.

Nuevo Centro de Cirugía Robótica del ISSSTE inaugura con dos cirugías

Félix Octavio Martínez Alcalá, director del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, señaló que este robot es un modelo que cuenta con tecnología de primer nivel, compuesto por brazos robóticos, palancas y una consola que asegura movimientos milimétricos.

El nuevo Centro de Cirugía Robótica del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, tuvo una inversión de 6 mdp (Cortesía )

Asimismo, detalló que ya han comenzado con las operaciones dentro del Centro de Cirugía con dos mujeres de 72 y 76 años que fueron diagnosticadas con un tumor en el ovario y cáncer de cérvix, quienes ya están en recuperación para ser dadas de alta.

“Este nuevo Centro se inaugura con dos cirugías: una paciente de 72 años con una tumoración de ovario y otra de 76 años con un cáncer de cérvix. Las dos pacientes se encuentran ya en el área de recuperación, con indicaciones post recuperatorias y sin ninguna complicación” Félix Martínez Alcalá, director del HR “Lic. Adolfo López Mateos”

Por otra parte, dio a conocer que se tuvo una inversión de 6 millones de pesos para beneficiar a 500 derechohabientes al año, con cirugías de alta precisión y calidad, con dos quirófanos, áreas de precirugía y de descanso.

“Los quirófanos están diseñados de tal manera que cumplen con todos los requisitos que se establecen para la seguridad del paciente: tienen temperatura controlada entre 18 y 21 grados, y todas las técnicas de puertas automáticas para tener cerrada el área quirúrgica mientras se desarrolla la operación. (...) El Centro se diseñó con un enfoque de una cirugía de corta estancia: tiene un área de admisión y, una vez que se termina la cirugía, pasa al área de recuperación” Félix Martínez Alcalá, director del HR “Lic. Adolfo López Mateos”

Finalmente, Félix Octavio aseguró que el empleo del robot Da Vinci permite realizar cirugías más precisas, con mayor seguridad y menos tiempo de recuperación para las y los pacientes.

Con estas estrategias, el ISSSTE reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano del Segundo Piso de la Cuarta Transformación para fortalecer su red hospitalaria.