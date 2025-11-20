IMJUVE y Movistar lanzaron la campaña “Por un Juego Seguro”, una iniciativa que busca promover espacios digitales seguros y generar conciencia sobre los riesgos del juego en línea entre niñas, niños y adolescentes.

La campaña está construida con una perspectiva cercana a las juventudes, apoyándose en una pieza audiovisual diseñada para hablar en el lenguaje de los gamers y conectar de manera auténtica con quienes interactúan diariamente en plataformas digitales.

Con esta alianza refuerza el compromiso de ambas instituciones por impulsar entornos digitales responsables, fomentar el autocuidado y fortalecer la convivencia digital sana.

“Por un Juego Seguro”: la importancia de divertirse con precaución

El objetivo de la campaña es visibilizar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los jugadores en línea y ofrecer herramientas claras para actuar de forma segura.

Fernanda Pérez, Head of Integrated Marketing Communications de Telefónica Movistar México, destacó que la tecnología es fundamental para promover un cambio social positivo.

En Movistar creemos que la tecnología, y nuestro propósito de conectar la vida de las personas de manera segura, son herramientas poderosas para impulsar un cambio social positivo. Reafirmamos nuestro compromiso con la creación de espacios digitales más seguros y con el acompañamiento a las juventudes en el uso responsable de la tecnología y el gaming como motores de aprendizaje, desarrollo y convivencia. Fernanda Pérez

Por su parte, Abraham Carro Toledo, Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, celebró la alianza con Movistar al asegurar que demuestra la capacidad de construir entornos digitales formativos y seguros. Subrayó que la campaña es un paso decisivo para que la tecnología se convierta en una herramienta de aprendizaje, desarrollo y convivencia para las juventudes de México.

El short film de Movistar que genera conciencia

Uno de los ejes principales de “Por un Juego Seguro” es el short film “No es un juego”, lanzado por Movistar en 2024. La pieza invita a reflexionar sobre el uso responsable de los videojuegos y muestra los riesgos de interactuar con perfiles desconocidos en línea. Su impacto ha sido reconocido con más de 60 premios nacionales e internacionales durante 2024 y 2025, incluyendo:

Effie LATAM 2025: 3 Oros

Effie México 2025: 2 Platas y 1 Bronce

Cannes Lions 2024 y 2025: 2 Leones de Oro, 1 de Plata y 2 de Bronce

El verdadero valor de la campaña radica en la conciencia generada entre los jugadores jóvenes, quienes ahora cuentan con más información para reconocer riesgos y actuar con mayor seguridad.

Datos de The CIU revelan que México supera los 72 millones de gamers, y más del 82% juega desde smartphones u otros dispositivos móviles. Sin embargo, solo el 33% de niñas, niños y adolescentes conocen a todas las personas con quienes interactúan en línea, de acuerdo con SIPINNA-SE.

Además de la campaña audiovisual, IMJUVE y Movistar impulsan la creación de murales comunitarios que reflejan la importancia de jugar de forma responsable y promover la empatía dentro del ecosistema gamer.

IMJUVE y Movistar reiteraron su compromiso con la inclusión digital responsable y el acceso seguro a las oportunidades que brinda la tecnología.

Conoce más sobre “Por un Juego Seguro” en: