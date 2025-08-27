El Hot Wheels Legends Tour 2025 México regresa, por lo que te dejamos la fecha, hora y el lugar para ver los mejores carros en vivo.

Pues en colaboración con Walmart y a petición de los fans, Hot Wheels Legends Tour 2025 México regresará nuevamente para todos aquellos fans y entusiastas de los autos clásicos.

¿Cuándo será el Hot Wheels Legends Tour 2025 México?

El próximo evento de Hot Wheels Legends Tour 2025 México se llevará a cabo nuevamente para todos los fans de los carros y el automovilismo.

De acuerdo con su comunicado, el Hot Wheels Legends Tour 2025 México será el próximo 6 de septiembre, en donde esperan experiencias interactivas a todos los asistentes.

Incluso los asistentes al Hot Wheels Legends Tour 2025 México, podrán participar en una dinámica por un auto Hot Wheels Legends 2025: un Porsche 935 a escala 1:64.

Esta es una pieza de colección que no estará a la venta durante el Hot Wheels Legends Tour 2025 México, y que solo podrá conseguirse a través de esta promoción.

Y es que durante el Hot Wheels Legends Tour 2025 México, habrá un concurso en donde se celebra la creatividad, autenticidad y espíritu.

En donde el auto más impresionante y creativo se convertirá en un Hot Wheels escala 1:64 y se venderá por todo el mundo.

¿En dónde y a qué hora será el Hot Wheels Legends Tour 2025 México?

El Hot Wheels Legends Tour 2025 México regresa al país, en donde se celebrará el concurso anual del auto más auténtico con el espíritu de Hot Wheels.

El evento será el próximo 6 de septiembre en Plaza Oriente en Canal de Tezontle 1520, CEDA, Iztapalapa 09020 CDMX.

El evento Hot Wheels Legends Tour 2025 México se realizará en un horario de 9:00 am y hasta las 14:00 horas del 6 de septiembre.

Para participar solo hay que registrarse en el formulario en donde se pedirá tu información y la de tu auto, misma que te llegará por correo.