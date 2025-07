La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se pronunció por el caso del Hospital Tlalpan; señaló que el lugar no debió de condicionar la atención urgente para Gina Reyes, una mujer de 62 años que murió a las afueras de la clínica.

Las autoridades en materia de salud lamentaron lo ocurrido el 15 de julio en la alcaldía Tlalpan, además de señalar como un delito penal el que el Hospital Tlalpan le negará atención médica por un caso de urgencia a Gina Reyes, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal.

“Condenamos tajantemente cualquier acción que anteponga condiciones monetarias a la atención médica en situaciones de urgencia”, manifestó la Secretaría de Salud de la CDMX en un comunicado.

Hospital Tlalpan: Secretaría de Salud CDMX inicia investigación por caso de Gina Reyes

Dado lo anterior, la Secretaría de Salud de la CDMX informó que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México (AGEPSA) inició una investigación en contra del Hospital Tlalpan por el caso de Gina Reyes.

En este sentido, se hiso énfasis en que la vida de una persona no puede esperar ni debe depender de un depósito, ya que a Gina Reyes no lo ofrecieron atención médica por no contar con un pago de 30 mil pesos.

Así, las autoridades explicaron que la negligencia en este caso puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales.

"Nos solidarizamos con la familia de Gina Reyes y nos sumamos al llamado a la justicia y a la revisión exhaustiva del caso con las instancias correspondientes“. Comunicado

Además, la Secretaría de Salud hizo un llamado a todos los hospitales privados para operar con los estándares éticos, legales y sanitarios establecidos.

“En caso de comprobarse irregularidades, se procederá conforme a la ley, incluyendo sanciones que pueden ir desde multas hasta clausuras temporales o definitivas del establecimiento” Comunicado

Hospital Tlalpan de CDMX dejó morir a Gina Reyes por no realizar un pago de 30 mil pesos

El 15 de julio, Gina Reyes, una mujer de 62 años de edad, murió a las afueras del Hospital Tlalpan debido a que se le requirió un pago de 30 mil pesos para ser atendida, pero sus familiares pidieron tiempo para realizar este depósito.

La familia de Gina Reyes explicó que lo único que recibieron fue la atención de una enfermera; “sólo dijo que su oxigenación era de 98, que presentaba taquicardia y pidió que se retirara de la zona a la paciente. ¿Cómo iba a tener esa saturación si le faltaba el aire? Es absurdo“, reclamó Mónica, hermana de Gina.

Pese a que momentos después llegó otro familiar de Gina con una tarjeta de crédito solicitada, la mujer “ya no tenía vida“, lo cual fue confirmado por paramédicos de una ambulancia que acudieron al Hospital Tlalpan.