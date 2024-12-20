La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) anunció una medida dirigida a la población trans ante la violencia que enfrenta este sector; se trata de la Unidad de Investigación de Delito de Transfeminicidio.

Hoy viernes 20 de diciembre, se anunció creación de una unidad adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, la cual tendrá el objetivo de investigar todos los casos de muertes violentas, incluidas por aparente suicidio o accidente, de mujeres trans y género diversas.

En México no hay un registro oficial del número de transfeminicidios, pero existen colectivos y organizaciones que señalan al país como uno de los más peligrosos en el mundo para las población trans, calculada en 908 mil 586 personas según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) de 2021.

Día Internacional de la Memoria Trans (pinterest)

Población trans: Funciones que tendrá la Unidad de Investigación de Delito de Transfeminicidio

Hoy 20 de diciembre, se informó que el sector de la población trans de la CDMX será atendido por la Unidad de Investigación de Delito de Transfeminicidio, adscrita a la Fiscalía CDMX, para lo cual se llevarán acabo diligencias con perspectiva de género.

En ese sentido, se tiene contemplado un protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, el cual reafirmará respeto y garantía hacia el reconocimiento de la identidad de de género la víctima.

Además, el personal ministerial, pericial o de la Policía de Investigación (PDI) que intervenga en algún caso de transfeminicidio, no podrá solicitar un cambio de nombre o documentación legal. Es decir, poner en duda la identidad de género de la víctima.

“La Unidad de Transfeminicidio contará con el personal ministerial necesario (…) el cual deberá consultar o colaborar con personas expertas internas o externas de la FGJCDMX cuando se requieran opiniones sobre la identificación de transfobia, transmisoginia y violencia institucional que puedan existir en los casos” Fiscalía CDMX

Población trans; personal pericial y policial será capacitado en temas de perspectiva de género

En torno a la medida dirigida a la población trans, la Fiscalía CDMX explicó que no solo se trata de la creación de la Unidad de Investigación de Delito de Transfeminicidio, sino que también se capacitará al personal policial y pericial en materia de perspectiva de género.

En ese sentido, la responsabilidad será del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), instancia de la Fiscalía CDMX.

En México, desde 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma con la que se permite el cambio de género de las personas en documentos oficiales; esto sin necesidad de un proceso judicial previo. Sin embargo, la población trans no cuenta instancias de seguridad especializadas a nivel federal.