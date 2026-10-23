El Hotel Camino Real Polanco se convirtió en escenario de la celebración del Día de Muertos 2026 con “HUITZILIN: Un camino que nos une”, una experiencia multidisciplinaria que fusionó proyecciones, elementos teatrales, moda y expresiones artísticas para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México.

La celebración organizada por Grupo Camino Real, empresa 100 por ciento mexicana, presentó una historia inspirada en la creencia mexica de que los colibríes son personas que partieron al más allá y regresan para hacer saber a sus seres queridos que se encuentran bien.

HUITZILIN Un camino que nos une (cortesía)

Diana Morlán presenta una pasarela de catrinas de alta costura

Como parte del espectáculo, la diseñadora mexicana Diana Morlán presentó su colección “Un pedacito del universo”, mediante una pasarela de catrinas y catrines caracterizados que lucieron piezas de alta costura elaboradas por artesanos mexicanos.

La propuesta integró moda y tradición para destacar el trabajo artesanal y la creatividad nacional dentro de las actividades conmemorativas del Día de Muertos.

Después de la pasarela, el Hotel Camino Real Polanco ofreció un cóctel en BlueBar para invitados especiales, artistas y personalidades de sociedad. Los asistentes disfrutaron de canapés creados para la ocasión y de una propuesta de alta mixología de Loco Tequila, que incluyó las creaciones “Pancito de calaca” y “Los nuestros”.

HUITZILIN Un camino que nos une (cortesía)

La directora de Camino Real Polanco, Rosalinda González, destacó la importancia de preservar las tradiciones y respaldar el talento artístico mexicano.

Nuestras tradiciones y la enorme riqueza cultural de México nos inspiran a poner el corazón en esta celebración y a apoyar a artesanos y artistas emergentes. Rosalinda González, directora de Camino Real Polanco

HUITZILIN Un camino que nos une (cortesía)

Mexicráneos y una ofrenda monumental inspirada en la mitología mexica

La experiencia también incluyó una curaduría especial de Mexicráneos, integrada por 12 obras monumentales intervenidas por artistas nacionales. Las piezas reflejaron la diversidad del arte mexicano contemporáneo y se sumaron a las expresiones culturales de la celebración.

Otro de los elementos centrales fue una ofrenda monumental de 16 metros cuadrados, inspirada en la mitología mexica. En ella, los caminos de flores y nueve colibríes representaron el recorrido entre el Mictlán y el mundo de los vivos.

HUITZILIN Un camino que nos une (cortesía)

Con “HUITZILIN: Un camino que nos une”, Grupo Camino Real combinó arte, diseño y simbolismo para celebrar el Día de Muertos y destacar la riqueza cultural de México, con la participación de artistas y artesanos nacionales.