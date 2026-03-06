Gabriela Saavedra presenta en Paseo de la Reforma la segunda edición de “Es Mujer”, una exposición fotográfica totalmente gratuita que retrata a 60 mujeres destacadas en México.

De acuerdo con la información, la exposición de la fotógrafa Gabriela Saavedra arrancará este viernes 6 de marzo a las 11:30 am y estará disponible las 24 horas para todo el público.

Pero ¿quién es Gabriela Saavedra? Te decimos todo lo que se sabe de la fotógrafa mexicana detrás de la exposición “Es Mujer” en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México (CDMX).

Exposición fotográfica de Gabriela Saavedra en Paseo de la Reforma (Captura de pantalla)

¿Quién es Gabriela Saavedra?

Gabriela Saavedra es una fotógrafa mexicana reconocida por su trabajo de retrato y fotografía editorial, así como por proyectos culturales y exposiciones que retratan a figuras de la vida artística, política y social de México.

La fotógrafa nació en la CDMX y ha desarrollado una carrera de más de tres décadas en el ámbito de la fotografía. Su proyecto más reciente es “Es Mujer”, que se presentará en Paseo de la Reforma.

¿Qué edad tiene Gabriela Saavedra?

Gabriela Saavedra tiene 55 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Saavedra?

Dado que la fecha de nacimiento de Gabriela Saavedra es desconocida, su signo también lo es.

¿Gabriela Saavedra está casada?

No hay información que confirme que Gabriela Saavedra esté casada.

¿Quién es Gabriela Saavedra? (Cortesía)

¿Gabriela Saavedra tiene hijos?

Los datos públicos no revelan si Gabriela Saavedra tiene hijos.

¿Qué estudió Gabriela Saavedra?

Gabriela Saavedra estudió en la Escuela Activa de Fotografía de la CDMX y, posteriormente, realizó estudios de cinematografía en el Columbia College de Chicago, Estados Unidos.

¿Cuál es la trayectoria de Gabriela Saavedra?

Gabriela Saavedra es fundadora de la Escuela Activa de Fotografía en Cuernavaca y autora del libro Apuestas y certidumbres, con retratos de artistas, intelectuales y figuras públicas de México.

Desde hace décadas, Gabriela Saavedra ha colaborado con revistas internacionales como:

Vanity Fair

Vogue

Elle

InStyle

La fotógrafa mexicana recibió reconocimiento en la VII Bienal de Fotografía en México y, en 1996, Gabriela Saavedra obtuvo la Beca de Creadores con Trayectoria del FONCA.

En 2010, Gabriela Saavedra produjo el proyecto editorial “México Suena”, donde fotografió a grandes figuras de la música latina como Shakira, Juan Gabriel y Alejandro Sanz.

Sus obras se han expuesto en espacios públicos importantes como Paseo de la Reforma, entre ellos, su proyecto “Es Mujer”, dedicada a retratar a mujeres mexicanas que han destacado en diversos oficios y profesiones.

Gabriela Saavedra presenta "Es Mujer" en Paseo de la Reforma (Michelle Rojas )

Exposición fotográfica de Gabriela Saavedra en Paseo de la Reforma destaca a mujeres en México

El proyecto “Es Mujer” nació en 2025, año en el que retrató a 60 mujeres destacadas en México y, para este 2026, ha lanzado una segunda edición con 60 retratos más.

Los más recientes 60 retratos fotografiados por Gabriela Saavedra se expondrán en Paseo de la Reforma, frente al Museo Nacional de Antropología, a partir de este 6 de marzo a las 11:30 am.

Entre los retratos de Gabriela Saavedra que se expondràn de manera gratuita en Paseo de la Reforma se encuentran:

María Anastasia “La Barbie” Juárez Trejo, campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo

Rebeca Bernal Rodríguez, futbolista y capitana de la Selección Nacional de México

Olimpia Coral Melo, activista

Cristina Rivera Garza, escritora y ganadora del Premio Pulitzer 2024

Carmen Aristegui , periodista

Adriana Paz, actriz ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes

Cecilia Patricia Flores, madre buscadora

Tras dos ediciones de su proyecto “Es mujer”, la fotógrafa Gabriela Saavedra reveló que desea dedicar toda su vida a esto, a buscar mujeres destacadas en México y retratarlas.