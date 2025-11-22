Gabriel Sosa Plata asumió la titularidad del Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM, donde afirmó que la Universidad Autónoma Metropolitana atraviesa un momento clave para repensar la comunicación universitaria.

En un contexto marcado por la digitalización y el cambio en los hábitos de consumo, señaló que es indispensable optimizar los procesos comunicativos dentro de la institución.

Gabriel Sosa Plata marca un punto de inflexión en UAM Radio

El también académico y defensor de las audiencias destacó que su visión se centra en fortalecer la identidad universitaria, combatir la desinformación y aprovechar las plataformas digitales para ampliar el alcance de la emisora como espacio de difusión cultural y científica.

Durante su presentación, sostuvo que mantendrá el compromiso con quienes aún escuchan radio tradicional, pero buscará que la estación funcione como un puente entre generaciones y un referente de comunicación pública.

Sosa Plata explicó que cada trimestre observa cómo las y los estudiantes muestran menor interés por la radio y mayor afinidad por redes sociales y podcasts, una tendencia que influirá en la estrategia de la estación.

Gabriel Sosa Plata es maestro en Comunicación por la UNAM y cuenta con más de dos décadas como profesor en la UAM, donde ha impartido cursos de radio, televisión y periodismo. Además, ha publicado artículos y ensayos sobre la historia, tecnologías y políticas públicas de la radiodifusión.

Ha sido director general de Radio Educación, defensor de audiencias en Radio UdeG, Canal 22, Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Noticias MVS e IMER, así como analista de medios en distintos espacios periodísticos. Es autor de libros especializados en comunicación y radiodifusión, lo que lo convierte en un referente nacional en el debate sobre la democratización de los medios.

La evolución natural: de la radio al podcast

El titular de UAM Radio señaló que la radio universitaria debe mantener su vocación de servicio hacia las audiencias mayores de 40 años, pero también abrirse a plataformas digitales para llegar a la juventud.

Su estrategia contempla conservar la tradición radiofónica mientras se impulsa contenido en formatos más atractivos para las nuevas generaciones, como el podcast.

Destacó que este formato conecta de manera natural con las juventudes; por ello, propone involucrar a estudiantes en la producción de programas que reflejen sus inquietudes y aporten contenido socialmente útil. A ello se sumarán videos cortos en TikTok e Instagram para aprovechar la inmediatez y alcance de estas plataformas.

El proyecto contempla interacción con las licenciaturas de Comunicación Social (Unidad Xochimilco) y Ciencias de la Comunicación (Unidad Cuajimalpa), así como con áreas de Diseño de la Comunicación Gráfica y otras disciplinas creativas.

Gabriel Sosa señala los retos actuales de las radios universitarias

Gabriel Sosa Plata destacó que uno de los mayores retos de las radios universitarias es medir su impacto, pues su función principal es generar conciencia y aportar a la sociedad.

Adelantó que se trabaja en abrir un espacio informativo diario en UAM Radio:

La intención es dar voz a la enorme producción científica, cultural y social de la Casa abierta al tiempo y, al mismo tiempo, abordar la realidad política y social del país. Hace falta hacer más periodismo, los medios públicos están obligados a ello. Gabriel Sosa Plata

Aclaró que esta propuesta no busca sustituir la música o los programas temáticos, sino complementarlos con contenido periodístico que informe, eduque y genere conciencia.

Sosa Plata subrayó que la radio universitaria vive un momento de transición en el que debe mantener su papel de servicio público y, al mismo tiempo, abrirse a la innovación con redes sociales y formatos digitales.

Nuestra responsabilidad es aprovechar el potencial de la radio, así como hablarles a las juventudes por medio de las plataformas digitales. La creatividad de nuestra Universidad es enorme y debemos ponerla al servicio de la sociedad. Gabriel Sosa Plata

Con ello, la UAM y su estación buscan consolidarse como un puente entre generaciones, combinando tradición y modernidad en una etapa de transformación para los medios públicos universitarios.