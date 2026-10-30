Un auto chocó contra una tortería en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX, accidente que dejó como saldo una mujer muerta y al menos siete heridos.

El hecho ocurrió en el local llamado Tortas Gigantes Sur 12, ubicado en Calzada de las Bombas, colonia Santa Cecilia, de la alcaldía Coyoacán.

En las fotos compartidas en redes sociales se logra ver comida tirada en la calle y banqueta, así como mobiliario. Metros adelante de la tortería continuó una estela de daños con motos derribadas y desechos del propio auto chocado.

Auto choca contra tortería en Calzada de las Bombas; muere una mujer (@leams17 )

Detienen a conductor de auto que chocó en tortería

El conductor del auto color negro que provocó el choque fue detenido, de acuerdo con reportes periodísticos.

Al lugar del accidente llegaron bomberos de la CDMX y otros servicios de emergencia que acordonaron la zona para los trabajos correspondientes.

De la misma manera llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes atendieron a las personas lesionadas.

Choque contra tortería genera fuga de gas

Bomberos de la CDMX reportaron que el choque del auto contra la tortería provocó la ruptura de una línea de gas a fuera del negocio, la cual fue controlada.

El auto involucrado color negro quedó deshecho del cofre metros adelante de la conocida tortería.