La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer hoy miércoles 26 de noviembre que desarticuló un red que se dedicaba a la venta de plazas falsas en el sector salud.

De acuerdo con la información, se trata de cuatro mujeres y un hombre, quienes fueron identificados por la Fiscalía CDMX como:

Sarita “N”

Bárbara “N”

Skandra “N”

Patricia “N”

Sergio “N”

Debido a esta situación, las cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, señaladas por probable participación en los delitos de asociación delictuosa y fraude equiparado.

Este miércoles, la Fiscalía señaló que las cuatro mujeres y un hombre ofrecían supuestas plazas de trabajo dentro del sector salud de la CDMX, a cambio de grandes sumas de dinero que aseguraban eran para pagos administrativos y cuotas sindicales.

Para ello se hacían pasar por supuestos servidores públicos, prometiendo que, una vez realizado el pago, las personas serían contratadas de manera inmediata.

Las investigaciones señalan que los integrantes de esta red pedían la entrega del dinero en efectivo, así como pedían que las víctimas habilitaran la opción de “retiro sin tarjeta” de sus cuentas.

Luego de ello movían el dinero a través de diversas cuentas, con la intención de evitar sospechas por las cantidades manejadas.

Los cinco integrantes de esta red permanecerán en prisión preventiva, en tanto un juez federal fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Penal de Santa Marta Acatitla, mientras que el hombre ingresó al Reclusorio Norte.

La Fiscalía CDMX solicitó a quienes hayan sido víctimas de esta red, llevar a cabo la denuncia correspondiente en contra de los acusados.