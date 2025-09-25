La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), informo su decisión de unirse al paro estudiantil, por el asesinato de un alumno al interior del CCH Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

Mediante un comunicado emitido tras las protestas por los hechos ocurridos en el CCH Sur, la Facultad de Filosofía y Letras indicó que esta decisión es en solidaridad con todas las víctimas de la violencia.

Protesta de estudiantes en la UNAM por ataque en CCH Sur (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM realizará paro estudiantil tras muerte en CCH Sur y por víctimas de la violencia

De acuerdo con el comunicado, se trata de un paro total de actividades académicas, entre ellas la suspensión de exámenes profesionales y prácticas de campo.

La Facultad de Filosofía y Letras detalló que el paro de actividades se llevara a cabo a partir de hoy miércoles 24 de septiembre , y hasta el próximo viernes 3 de octubre de 2025 a las 12:00 horas.

Según detallaron en el escrito, los estudiantes de dicha Facultad, se comprometieron a cuidar las instalaciones durante el tiempo que dure el paro de actividades.

Esto toda vez que la decisión es solidaridad y preocupación por todas las víctimas de la violencia en nuestro país.