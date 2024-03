En redes sociales circula un audio que señala a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, de querer ‘reventar’ un evento de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en las elecciones 2024.

Según el audio difundido, una persona quien presuntamente es del equipo de Lía Limón convoca a vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón a reventar un evento de campaña de Clara Brugada.

En la grabación la supuesta colaboradora de Lía Limón convoca a los vecinos de la demarcación a asistir al evento que Clara Brugada tendría en el parque principal de Álvaro Obregón.

Indica que la alcaldesa Lía Limón proporcionaría lonas y todos los artículos necesarios para que los vecinos acudan al evento de campaña con el fin de causar disturbios.

La persona cita a los habitantes a las 6:15 p. m., además de pedir la confirmación de quiénes sí podrían asistir.

Esto es lo que dice el audio completo:

“Nada más para convocarlos el día de mañana viene Clara Brugada al parque de aquí de la alcaldía y espero contar con todos ustedes. Lía me dice que ella nos dará lonas y todo para que vayamos al evento. Díganme quiénes irán, espero que sea la mayoría, así como que ahora ella ha venido a los recorridos y ha traído los medios de comunicación. Nos vamos a las 6 y cuarto. Díganme por favor para que también ella sepa cuánta gente va a ir. Ahorita es cuando tenemos que hacer ruido, no después. Ustedes me dicen con quién cuento”

Audio de supuesta colaboradora de Lía Limón