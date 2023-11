Jamás he manifestado interés ni me he registrado para regresar a gobernar la demarcación #MiguelHidalgo.



Agradezco de corazón a las y los vecinos que siempre me apoyaron como diputada local y federal, y como jefa delegacional. Fue un honor trabajar de la mano con ustedes. https://t.co/Bc9C1f4Lwy