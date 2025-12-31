El dueño del restaurante Aguachilango fue asesinado en un ataque directo en el Centro de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron la noche del martes 30 de diciembre en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando hombres armados dispararon en su contra.

En el ataque un hombre más resultó herido, identificado posteriormente como su hermano.

Ataque en restaurante Aguachilango deja un muerto; era el dueño

La noche del 30 de diciembre se reportó una balacera dentro del restaurante de mariscos Aguachilango, ubicado en la calle de Meave, casi esquina con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los primeros informes, hombres armados ingresaron al local y abrieron fuego en contra de dos hombres que se encontraban en el local.

Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza, por lo que murió en el lugar de los hechos; más tarde fue identificado por el periodista Antonio nieto como Carlos Alfredo Pérez, Dueño del restaurante.

Por el ataque, su hermano, quien se encontraba junto con él al momento del ataque, resultó herido y fue trasladado a un hospital de emergencia.

Matan a dueño de Aguachilango en el Centro CDMX; no hay detenidos

Ante el ataque, testigos reportaron el hecho violento ocurrido en el restaurante Aguacchilango a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron el lugar para iniciar con el levantamiento del cuerpo, así como de las pruebas para iniciar con la carpeta de investigación.

Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos; los agresores escaparon a bordo de una motocicleta luego de perpetrar el homicidio.