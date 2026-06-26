La mañana de este viernes 26 de junio, la sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro fue desalojada tras un reporte anónimo que alertaba sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo.

La amenaza de bomba activó de inmediato los protocolos de seguridad, lo que incluyó la evacuación preventiva del inmueble y la revisión exhaustiva por parte de las autoridades.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de algún explosivo, pero se mantienen las medidas de seguridad en la zona de San Lázaro.

Nota en desarrollo...