El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, acompañado por la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mónica Alegre González, y la directora general de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), Mónica Garduño, encabezó la reintegración de 27 patos a su hábitat natural en el lago del Parque Ecológico Huayamilpas.

Luego de permanecer seis meses bajo resguardo y atención veterinaria, las aves fueron liberadas en el lago el cual fue rehabilitado por la alcaldía después de varias semanas de trabajos y como parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación del Parque, uno de los pocos que cuentan con un lago en la Ciudad de México, el cual atrae aves migratorias por temporadas.

El alcalde Giovani Gutiérrez destacó la participación de la vecina, Gisela Hernández quien, junto con otras vecinas y vecinos, han cuidado de los patos durante mucho tiempo; sin embargo, con la rehabilitación de esta área verde y del lago, se determinó, en coordinación con autoridades, resguardarlos y finalmente, reintegrarlos hoy con una población equilibrada de machos y hembras.

Coyoacán reintegra patos al lago del Parque Ecológico Huayamilpas (cortesía )

Rehabilitan lago de Huayamilpas y anuncian nuevas mejoras

El alcalde destacó el trabajo de la Secretaría de Marina, sin la cual no hubiera sido posible la limpieza del lago, pues gracias al apoyo de su personal y de sus herramientas, se pudo mejorar este espacio.

Coyoacán reintegra patos al lago del Parque Ecológico Huayamilpas (cortesía )

Además dio a conocer que se instalarán aireadores para oxigenar el agua y se pondrá en marcha una nueva cascada como alguna vez tuvo este parque ecológico, lo que se suma a las acciones realizadas como la colocación de un muro gavión, la recuperación de los miradores y el mantenimiento a todo el barandal del sitio.

Ya tenemos de regreso a nuestros patos y aparte con equilibrio de género para que tuviéramos armonía con nuestra fauna”; además solicitó atentamente a paseantes y visitantes sumarse al cuidado del parque, evitar alimentar a los patos -ya que la alcaldía estará a cargo de ello-, no tirar basura, recoger las heces de sus mascotas y no pasear con perros sin correa. Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

Coyoacán reintegra patos al lago del Parque Ecológico Huayamilpas (cortesía )

PAOT y Brigada de Vigilancia Animal supervisaron el resguardo

Por su parte, la titular de la PAOT, Mónica Alegre González, explicó que durante el resguardo de las aves recibieron atención y alimentación por parte de la Brigada de Vigilancia Animal, mientras se rehabilitaba el lago y se revisaba la fauna, incluidas tortugas y otras especies, con apoyo de PROFEPA para identificar ejemplares protegidos.

También convocó a los vecinos a mantenerse atentos y reportar cualquier situación que ponga en riesgo a los animales.

Necesitamos que ustedes, como vecinos, tengan los ojos puestos en el cuidado de ellos. Mónica Alegre González, titular de la PAOT

Coyoacán reintegra patos al lago del Parque Ecológico Huayamilpas (cortesía )

La directora general de la Brigada de Vigilancia Animal, Mónica Garduño Ballesteros, informó que los 27 patos fueron entregados sanos y que se equilibró la población, con una cantidad similar de hembras y machos a fin de que la competencia entre estos no genere daños ni lesiones a la población de aves, como anteriormente había ocurrido. Añadió que todos cuentan con identificación para conocer sus características y edades, lo que permitirá darles seguimiento.