Bárbara Arredondo consolida la quinta edición de Decididas 2026 bajo el eje “Economías del Futuro y Capital Creativo: cómo imaginar, crear y liderar”, reforzando el liderazgo femenino como elemento clave para construir economías más resilientes, inclusivas y sostenibles.

El Decididas Summit + Festival regresa a México en 2026 como el encuentro anual de mujeres más influyente de América Latina, integrando los mundos de los negocios, la creatividad y el impacto social.

Bárbara Arredondo impulsa la autonomía económica como herramienta contra la violencia de género

Bárbara Arredondo Ayala, cofundadora y CEO de Decididas, enfatizó que la libertad económica es un eje fundamental para prevenir y combatir la violencia de género.

Posicionar el poder económico de las mujeres como la principal herramienta contra la violencia de género tiene que ver con la construcción de puentes para la próxima generación de líderes mujeres. Bárbara Arredondo, CEO de Decididas

La también productora y emprendedora explicó que Decididas impulsa un modelo que trasciende el escenario, al conectar ideas con capital, talento con oportunidades y conversaciones con proyectos reales, promoviendo alianzas entre empresas, organizaciones e inversionistas.

Decididas 2026 en México reunirá a más de 700 líderes para generar impacto global

El encuentro se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero en la Ciudad de México y reunirá a más de 700 líderes y agentes de cambio de más de 15 países.

Durante la edición 2026 se abordarán temas estratégicos como:

Innovación

Geopolítica

Economías del cuidado

Tecnología

Salud

Sostenibilidad

Inclusión financiera

Deporte

Creatividad

Estos ejes integran nuevas formas de producir, invertir y crecer con impacto social.

La edición contará con la participación de figuras influyentes de distintas industrias y geografías, entre ellas Molly Gochman; Billie Jean King; Jacinda Ardern; Sophia Bush; Nia Batts; Ana Aguilar, presidenta del Consejo Mexicano de Negocios; Cameron Russell; Regina García Cuéllar, directora general de la Asociación de Bancos de México; y Fatima Goss Graves, presidenta del National Women’s Law Center, entre otras.

Bárbara Arredondo se define como catalizadora de ideas y personas, y a través de Decididas reafirma su compromiso de construir puentes para las futuras generaciones de mujeres líderes.

Para más información se puede consultar el sitio oficial: www.decididas.com.