Después de una serie de denuncias por el bienestar animal de unos gatos que habitan el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo pide revisar su situación.

A finales de noviembre a través de redes sociales y algunas asociaciones animales denunciaron a la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano de negligencia y maltrato animal, porque aseguraban que había dado órdenes de dejar de alimentar y dar agua a los gatos que viven ahí.

Adicionalmente de que se denunciaba de la muerte y desaparición de los gatos dentro de Los Pinos.

Tras estas denuncias la administración del Complejo Cultural Los Pinos aclaró la situación de los felinos que viven en el recinto y aseguró que todos estaban sanos y salvos, además de recibir la atención veterinaria necesaria.

Los gatos de Los Pinos como activos fijos vivos; te decimos qué implica y qué pidió Sheinbaum

Ante esta problemática con los gatos que habitan en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 4 de diciembre y pidió al jurídico de este complejo revisar su situación.

“Belmont a ver si nos ayudas a poner ahí en contacto con el jurídico de Cultura” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Lo anterior tras el recordatorio de una reportera sobre estas denuncias de maltrato animal a los gatos que viven en Los Pinos, así como de la supuesta desaparición de uno de ellos.

Ya que en redes sociales también apuntaban que una felina atigrada conocida como “Presicat” estaba perdida, sin embargo el Complejo Cultural de Los Pinos aseguró que estaba bien, así como los otros gatos que viven en este recinto.

Gatos del Complejo Cultural Los Pinos (Complejo Cultural Los Pinos en Instagram)

Cabe recordar que durante la administración del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se nombró a los gatos que vivían en Palacio Nacional como “activos fijos vivos”.

Esta nueva figura de “activos fijos vivos” a los gatos permite que el Gobierno federal destine un presupuesto oficial para su alimentación, atención veterinaria, vacunas y esterilización.

Por lo que no importa el cambio de administración, el gobierno federal está obligado a alimentar y cuidar a estos felinos que han cuidado Palacio Nacional de plagas.

Es por ello que se pide que se le dé la misma figura de “activos fijos vivos” a los gatos que viven en el Complejo Cultural de Los Pinos.